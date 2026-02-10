2026'da bekli alımı yapılacak mı? Bekçi alımı başvuruları ne zaman?

2026 yılı ile beraber bekçi alımı yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Bekçi adaylarının gözü kulağı İçişleri Bakanlığından gelecek o kritik duyuruda... Her gün gelişme olup olmadığını merak edenler "Bekçi alımı başvuruları ne zaman" diye soruyor.

2025'te bekçi alımı yapılacak mı?

İçişleri Bakanlığından 2026 yılı için bekçi alımı yapılacağına dair bir duyuru gelmedi. Önümüzdeki günlerde hükümetten konuya ilişkin olumlu ya da olumsuz bir açıklama gelmesi bekleniyor.

Bekçi alımı şartları...

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise mezunu olmak,

En az 167 santimetre uzunluğunda olmak,

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

Beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak,

En az 18 en fazla 31 yaşında olmak,

Yüz kızartıcı ya da terör örgütleri ile ilgili suçlara karışmamış olmak,

Memuriyete aykırı bir durumda bulunmamak,

Silah taşımak için gerekli olan şartları taşımak.