2027 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın adresi belli oldu
İstanbul'da gerçekleştirilen FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 2027 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın yapılacağı ülkeler kesinleşti. Belçika'nın Antwerp ve İsveç'in Stockholm kentleri, Şampiyona'nın grup aşamasının ev sahipleri olarak belirlendi.
2027 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın ev sahipleri kesinleşti. Finlandiya ve Litvanya, 16-27 Haziran 2027 tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için daha önce ev sahibi ülkeler olarak açıklanmış ve sırasıyla Espoo ve Vilnius şehirleri belirlenmişti.
Belçika ve İsveç'in adaylıkları ise ek ilgiye yönelik başvuru süreci uzatıldıktan sonra onaylandı. Şampiyonada grup aşaması karşılaşmaları dört şehirde gerçekleştirilecek, final aşaması ise Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak.
FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, Belçika ve İsveç'i şampiyonanın ev sahiplerine eklemekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Dört olağanüstü ev sahibimizin deneyimleri, basketbola olan tutkuları ve kadın basketbolunun büyümesine bağlılıkları, EuroBasket'in 2027'de inanılmaz bir turnuva olmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.