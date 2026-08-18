2027 BAYRAM TARİHLERİ... Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ne zaman?
2027 dini bayramların tarihi merak ediliyor. Şimdiden plan yapmak isteyenler veya bayramların gelmesini iple çekenler "Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ne zaman" diye soruyor.
İslam alemi yılın ilk aylarında Ramazan ayını karşılayacak ve ardından bayramı kutlatacak. Saha sonra ise Kurban Bayramı karşılanacak. Şimdi net tarihler merak edilirken "Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ne zaman" sorusuna cevap arıyor.
2027 Ramazan Bayramı tarihleri
Arefe Günü: 8 Mart 2027 Pazartesi (Yarım gün)
1. Gün: 9 Mart 2027 Salı
2. Gün: 10 Mart 2027 Çarşamba
3. Gün: 11 Mart 2027 Perşembe
2027 Kurban Bayramı tarihleri
Arefe Günü: 15 Mayıs 2027 Cumartesi (Yarım gün)
1. Gün: 16 Mayıs 2027 Pazar
2. Gün: 17 Mayıs 2027 Pazartesi
3. Gün: 18 Mayıs 2027 Salı
4. Gün: 19 Mayıs 2027 Çarşamba