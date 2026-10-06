2027 ÖSYM takvimi ne zaman yayımlanacak? 2027 YKS, KPSS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
Yeni yıl yaklaşırken sınava hazırlanan milyonlarca adayın gözü ÖSYM'nin 2027 takvimine çevrildi. Üniversite hayali kuran adayların yanı sıra kamu kurumlarında görev almak isteyenler de sınav tarihlerini araştırıyor. İşte "2027 ÖSYM takvimi ne zaman yayımlanacak" sorusunun yanıtı...
2027 yılında gerçekleştirilecek ÖSYM sınavlarına adaylar çalışıyor. Özellikle YKS, KPSS, DGS ve MSÜ'ye girecek milyonlarca aday, sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. Her geçen gün "2027 ÖSYM takvimi ne zaman yayımlanacak" sorusu hızlanıyor.
2027 ÖSYM takvimi yayımlandı mı?
Hayır, 6 Ekim 2026 tarihinde yeni ÖSYM takvimi yayımlanmadı.
Geçen yıl ÖSYM takvimi 14 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl da gözler kasım ayının ortasında olacak.
MSÜ genellikle Mart ayının ilk Pazar günü ya da Şubat ayının son Pazar günü düzenleniyor.
YKS, okulların kapanışını takip eden Haziran ayının 3. hafta sonuna denk getiriliyor.