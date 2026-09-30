2027 ÖSYM takvimi yayımlandı mı? 2027 YKS, KPSS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

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Milyonlar yeni yılda çok önemli oturumlarda ter dökecek. 2027 yılında ne çok merak edilen sınavlar ise YKS, KPSS, DGS, MSÜ olacak. Peki 2027 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu?

2027 ÖSYM takvimi yayımlandı mı?

Hayır, 30 Eylül 2026 tarihinde yeni ÖSYM takvimi yayımlanmadı.

Geçen yıl ÖSYM takvimi 14 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl da gözler kasım ayının ortasında olacak.

MSÜ genellikle Mart ayının ilk Pazar günü ya da Şubat ayının son Pazar günü düzenleniyor.

YKS, okulların kapanışını takip eden Haziran ayının 3. hafta sonuna denk getiriliyor.