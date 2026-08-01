2027 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi tarihte?
Yıl sonunda doğru ilerliyoruz ve zaman zaman Ramazan ayı başlangıcı merak ediliyor. Müslümanlar, tarihleri netleştirmek adına "2027 Ramazan ayı ne zaman başlayacak" diye soruyor. İşte Diyanet'in geçtiği o tarih...
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İslam alemi Ramazan ayını bekliyor. Yeni yılın hemen başında 11 Ayın Sultanı karşılanacak. Müminler yavaş yavaş aramalarını artırıyor. İşte "2027 Ramazan ayı ne zaman başlayacak" sorusunun yanıtı...
2027 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Diyanet İşleri Başkanlığının dini günler takvimine göre 2027 Ramazan ayı 8 Şubat'ta başlayacak. Kadir Gecesi ise 5 Mart 2027'de idrak edilecek.
2027 Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 9 Mart S027 Salı.
Kaynak: HABER MERKEZİ