203 can kaybı, 32.137 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 902 COVID-19 testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 5 bin 836 oldu, son 24 saatte 5 bin 17 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 436 bin 270'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 6 bin 420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.