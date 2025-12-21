21 Aralık 2025 İstanbul baraj doluluk oranı... İstanbul barajları son durum...
Yıl bitiyor fakat İstanbul'a istenilen yağmur yağışı bir türlü gelmedi. Yılbaşında kar yağışı beklentisi artarken barajlardaki alarm ise devam ediyor. Günden güne eriyen barajların son durumu merak ediliyor. İşte bugünkü son veriler...
İstanbul'da barajların su seviyesi her geçen gün düşüyor. Yağmurların bir türlü gelmemesi endişeyi de artırıyor. İSKİ 21 Aralık 2025 baraj doluluk oranlarını paylaştı. İşte en son durum...
21 Aralık 2025 İstanbul baraj doluluk oranı nedir?
İSKİ'nin bugün açıkladığı verilerde baraj doluluk oranı yüzde 17.73'ten yüzde 17.60'a düştü.
21 Aralık 2025 baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli: %17,19
Darlık: %27,84
Elmalı: %52,66
Terkos: %18,12
Alibey: %11,74
Büyükçekmece: %16,58
Sazlıdere: %14,98
Istrancalar: %24,59
Kazandere: %1,59
Pabuçdere: %2,57