21 can kaybı, bin 16 yeni vaka

11 Temmuz 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Temmuz 2020 günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte bin 16 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 211 bin 981, can kaybı 5 bin 344 oldu.

Son 24 saatte bin 334 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 193 bin 217 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova" dedi.