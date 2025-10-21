21 EKİM 2025 HAVA DURUMU: Bugün hava nasıl olacak? Ege ve Akdeniz’de kuvvetli sağanak bekleniyor
Yeni haftanın ilk gününde Türkiye genelinde hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı geçecek. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak yağışlar etkili olurken, Ege kıyıları ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları olası su baskınlarına karşı uyardı.
Yeni haftaya girerken hava durumu tabloyu değiştirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklerken, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu’nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı.
Yağışların; Kıyı Ege, Osmaniye, Hatay kıyıları, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Van ve Hakkari’nin batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
İstanbul’da sağanak uyarısı
Marmara genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçiyor. İstanbul’da gündüz saatlerinde çok bulutlu bir gökyüzü hâkim olurken, gece saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.
Bölgelere göre il il hava durumu
MARMARA
Akşam saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde, gece ise bölgenin doğusunda sağanak yağışlar bekleniyor.
Bursa: 22°C – Gece saatlerinden itibaren sağanak
Çanakkale: 21°C – Akşam ve gece sağanak
Kırklareli: 18°C – Parçalı çok bulutlu
EGE
Bölge genelinde gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İzmir: 20°C – Yerel kuvvetli sağanak
Denizli: 21°C – Aralıklı sağanak
Muğla: 20°C – Kıyılarda kuvvetli sağanak
AKDENİZ
Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Osmaniye ve Hatay kıyılarında yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Adana: 27°C – Aralıklı sağanak
Antalya: 26°C – Öğleden sonra sağanak
Hatay: 25°C – Yerel kuvvetli yağış
İÇ ANADOLU
Akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında yağışlar etkili olacak.
Ankara: 19°C – Batı ilçelerde gece yağış
Eskişehir: 20°C – Gece saatlerinde sağanak
Konya: 18°C – Aralıklı sağanak
BATI KARADENİZ
Genel olarak parçalı bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bolu: 19°C
Zonguldak: 18°C
Düzce: 20°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Bölge genelinde bulutlu hava etkisini sürdürüyor. İç kesimlerde sabah sis görülebilir.
Samsun: 18°C
Trabzon: 18°C
Rize: 19°C
DOĞU ANADOLU
Güneydoğusunda yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli yağış uyarısı var.
Erzurum: 14°C – Çok bulutlu
Van: 14°C – Batı ilçelerde kuvvetli yağış
Kars: 15°C – Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor.
Gaziantep: 23°C – Aralıklı sağanak
Diyarbakır: 22°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak
Siirt: 19°C – Yerel kuvvetli sağanak