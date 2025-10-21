21 EKİM 2025 HAVA DURUMU: Bugün hava nasıl olacak? Ege ve Akdeniz’de kuvvetli sağanak bekleniyor

Yeni haftaya girerken hava durumu tabloyu değiştirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklerken, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu’nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı.

Yağışların; Kıyı Ege, Osmaniye, Hatay kıyıları, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Van ve Hakkari’nin batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul’da sağanak uyarısı

Marmara genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçiyor. İstanbul’da gündüz saatlerinde çok bulutlu bir gökyüzü hâkim olurken, gece saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.

Bölgelere göre il il hava durumu

MARMARA

Akşam saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde, gece ise bölgenin doğusunda sağanak yağışlar bekleniyor.

Bursa: 22°C – Gece saatlerinden itibaren sağanak

Çanakkale: 21°C – Akşam ve gece sağanak

Kırklareli: 18°C – Parçalı çok bulutlu



EGE

Bölge genelinde gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir: 20°C – Yerel kuvvetli sağanak

Denizli: 21°C – Aralıklı sağanak

Muğla: 20°C – Kıyılarda kuvvetli sağanak



AKDENİZ

Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Osmaniye ve Hatay kıyılarında yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Adana: 27°C – Aralıklı sağanak

Antalya: 26°C – Öğleden sonra sağanak

Hatay: 25°C – Yerel kuvvetli yağış



İÇ ANADOLU

Akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında yağışlar etkili olacak.

Ankara: 19°C – Batı ilçelerde gece yağış

Eskişehir: 20°C – Gece saatlerinde sağanak

Konya: 18°C – Aralıklı sağanak



BATI KARADENİZ

Genel olarak parçalı bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bolu: 19°C

Zonguldak: 18°C

Düzce: 20°C



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bölge genelinde bulutlu hava etkisini sürdürüyor. İç kesimlerde sabah sis görülebilir.

Samsun: 18°C

Trabzon: 18°C

Rize: 19°C



DOĞU ANADOLU

Güneydoğusunda yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli yağış uyarısı var.

Erzurum: 14°C – Çok bulutlu

Van: 14°C – Batı ilçelerde kuvvetli yağış

Kars: 15°C – Parçalı bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Gaziantep: 23°C – Aralıklı sağanak

Diyarbakır: 22°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak

Siirt: 19°C – Yerel kuvvetli sağanak