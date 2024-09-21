21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde hastalığa dair merak edilenler

Uzmanların yaptıkları açıklamalara göre Alzheimer çoğunlukla yaşlılıkta karşılaşılan bir hastalıktır. 80 yaşın üzerindeki her altı kişiden birinde görülür, 65 yaşın altındaki kişilerde ise yüzde 5 oranında ortaya çıkar. 30'lu ve 40'lı yaşlarda bu hastalığa yakalanan kişi sayısı çok azdır. Genç yaşta Alzheimer'a yakalananlarda saptanan, yakın akrabaların da erken başlangıçlı hastalığa sahip olmasıdır.

Dünyada 55 milyon insanın demansla yaşıdığını belirten İngiliz Alzheimer Derneği'nin verilerine göre 2050'de bu rakam 139 milyona ulaşabilir. İşte bu noktadan yola çıkan İngiliz tıp insanları, Alzheimer'ın kan testinden tespiti gibi erken teşhise dair pek çok araştırmaya imza atıyor.

Alzheimer'ın belirtisi olan demansı engellemek mümkün mü...

Konuya yönelik araştırma yapan tıp dünyası, her üç demans vakasından birinin yaşam tarzı değişiklikleri ile önlenebileceğini ortaya koyuyor. Yaşam tarzının yanı sıra şu maddeler de demansı engellemek adına önem taşıyor: "Orta yaşlarda işitme kaybını tedavi etmek, uzun süre eğitim almak, sigarayı ve aşırı yemeyi bırakmak, erken depresyon tedavisi, aktif hayat, sosyal çevre ile vakit geçirmek, tansiyonu dengelemek ve Tip 2 diyabet geliştirmemek."

Kalıtsal bir rahatsızlık mı?

Alzheimer'lı bir ebeveyne veya kardeşe sahip olmak hastalığa yakalanma riskini artırır ama kesin bir olasılık yaratmaz. Tıpkı, Alzheimer'dan etkilenmemiş bir ailenizin olmasının bu hastalığa yakalanmayacağınız anlamına gelmediği gibi.