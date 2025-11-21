21 KASIM 2025 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI: İstanbul baraj doluluk son durum nedir? Barajlar yükseldi mi?
İstanbul'da barajlar günden güne eriyor. Yağmurların bir türlü mega kente gelmemesi durumu zorlaştırıyor. İstanbul halkı her gün son durumu öğrenmeye çalışıyor. İşte İSKİ'nin geçtiği bugünkü veriler...
Mega kent İstanbul’da barajların su seviyesi her gün merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Yağışların yetersiz seyretmesi, su seviyelerine ilişkin endişeleri artırıyor. Günlük paylaşılan veriler, barajlardaki değişimi ortaya koyuyor. Peki bugün İstanbul'da baraj doluluk oranları nedir?
21 Kasım 2025 İstanbul baraj doluluk oranı
İSKİ 21 Kasım 2025 verilerini paylaştı. Son bilgilendirmeye göre baraj doluluk oranı yüzde 20.29'a düştü. Dünkü verilerde bu oran yüzde 20.50'ydi.
Uzmanlar, eldeki son hesaplamalara göre İstanbul’da yaklaşık 50 günlük su kaldığını belirtiyor.