21 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı nedir? İşte barajların son durumu...

Barajların son durumu her gün araştırılıyor. Dün başlayan ve bugün devam eden yağmur sevindirirken İSKİ'nin son verisi merak ediliyor. İşte "21 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı nedir" sorusunun yanıtı...

21 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranları

İstanbul'da oran her geçen gün artıyor. İSKİ'nin 21 Mart 2026 Cumartesi verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 47.59'a çıktı. Bu oran dün yüzde 46.12'ydi.

Barajların son durumu nedir?

Ömerli - %70

Darlık - %64

Elmalı - %87

Terkos - %30

Alibey - %37

Büyükçekmece - %35

Sazlıdere - %29

Istrancalar - %36

Kazandere - %53

Pabuçdere - %28