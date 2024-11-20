21 milyon liralık ikramiye Arhavi'ye çıktı! Küçük ilçedeki büyük milyoner kim?

Milli Piyango İdaresi'nin 17 Kasım'daki Şans Topu çekilişinde, 21 milyon 631 bin 799 liralık büyük ikramiyenin kazananı belli oldu.

Büyük ikramiye Arhavi'ye vurdu

Talihli 5+1 bilen tek kişi olarak, büyük ödüle hak kazanırken şanslı kuponun Artiv'in Arhavi ilçesinde oyanandığı öğrenildi.

İkramiyeyi kazanarak bir gecede milyoner olan isim ise henüz açıklanmadı.

İlçede en büyük merak konusu oldu

Talihli kuponun oynandığı bayi kapalı olsa da haber kısa sürede ilçede yayıldı. Kazananın kim olduğuna dair tahminler ve merak dolu konuşmalar başladı.

Talihli bayinin komşu esnafı Şerafettin Yıldırım, imramiyeyi kazanana ilişkin “İnşallah tanıdık bir arkadaşımız ya da dostumuzdur” derken, esnaf Yusuf Gedik ise , “21 milyon çok güzel bir para. Çıkana hayırlı olsun. Çevremden birine çıktıysa çok mutlu olurum, hatta akrabalarımdansa bol bol kaynaşırız.” dedi.

Büyük ödülün sahibi henüz ortaya çıkmasa da, olay Arhavi'de büyük heyecan yarattı.