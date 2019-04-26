26 Nisan 2019

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), "Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, 210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında 115 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün, 15 Temmuz darbe girişimini, TSK içine sızdırdığı ve bire bir, 2'li, 3'lü gruplar halinde sivil unsurlara bağlılık yoluyla birbirini tanımayan hücreler şeklinde örgütlediği mensuplarına, sözde "abi-imam" tabir edilen sivil unsurların bir kısım örgüt hücrelerine talimat vermesi ve örgüt mensubu askerlerin girişime fiilen katılması yoluyla gerçekleştirdiği vurgulandı.

Son operasyonla ilgili şu bilgiler verildi:

"Bugün itibarıyla aynı yöntemle tespit edilen; kuvvete göre tasnif edildiğinde 112'si Kara Kuvvetleri, 29'u Hava Kuvvetleri, 50'si Deniz Kuvvetleri, 14'ü Jandarma Genel Komutanlığı, 5'i Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup, rütbeye göre tasnif edildiğinde ise; 5'i albay, 7'si yarbay, 14'ü binbaşı, 33'ü yüzbaşı, 47'si üsteğmen, 2'si teğmen, 102'si astsubay olmak üzere tamamı muvazzaf toplam 210 askeri personel şüpheli hakkında saat 01.00'den itibaren eş zamanlı uygulanmak üzere gözaltı ve yakalama talimatı verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülmektedir."

115 şüpheli yakalandı

Soruşturma kapsamında yapılan eş zamanlı operasyonda İstanbul'da 55, il dışında 60 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler 95 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.