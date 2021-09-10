214 can kaybı, 23 bin 562 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız." ifadelerini kullandı.



Salgında ölüm sayıları uzun zamandır 250'li rakamların altına düşmüyordu.

Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız. pic.twitter.com/AGyBZpFgaw — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 10, 2021