22 Aralık son depremler listesi... Deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?

Uzun zamandır Balıkesir Sındırgı ve Kütahya Simav'da peş peşe deprem oluyor. Bölge halkındaki tedirginlik devam ederken yurdun dört bir yanında da ufak çaplı sarsıntılar yaşanıyor. Bu sarsıntıları incelemek isteyenler sıkça "son depremler" araması yapıyor.

Son depremler listesi (22 Aralık 2025)

14.49 – Merkez (Adıyaman) – 3.1

14.37 – Merkez (Bolu) – 3.5

14.32 – Kestel (Bursa) – 2.4

14.27 – Saimbeyli (Adana) – 1.4

14.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

14.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

14.09 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.3

14.06 – Simav (Kütahya) – 0.9

13.53 – Merkez (Kars) – 1.5

13.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

13.41 – Gölmarmara (Manisa) – 1.2

13.31 – Kırkağaç (Manisa) – 0.9

13.03 – Mengen (Bolu) – 1.7

12.58 – Beypazarı (Ankara) – 2.5

12.53 – Emet (Kütahya) – 1.2

12.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

12.38 – Simav (Kütahya) – 0.9

12.35 – Simav (Kütahya) – 0.6

12.34 – Simav (Kütahya) – 1.1

12.23 – Merkez (Elazığ) – 1.4

12.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

11.50 – Sincik (Adıyaman) – 1.3

11.26 – Çal (Denizli) – 1.6

11.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

11.16 – Çivril (Denizli) – 1.0

11.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

10.56 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 1.8

10.39 – Babadağ (Denizli) – 1.3

10.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

10.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

09.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

09.26 – Feke (Adana) – 0.9

09.24 – Akdeniz, Seydikemer açıkları (Muğla) – 1.5

09.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

09.13 – Muradiye (Van) – 1.7

09.04 – Akdeniz, Marmaris açıkları (Muğla) – 1.5

08.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

08.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

08.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

07.51 – Ege Denizi, Gökçeada açıkları (Çanakkale) – 1.9

07.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

07.47 – Merkezefendi (Denizli) – 1.5

07.31 – Ege Denizi – 2.2

07.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

06.54 – Hekimhan (Malatya) – 1.5

06.41 – Sandıklı (Afyonkarahisar) – 1.2

06.37 – Sandıklı (Afyonkarahisar) – 1.3

06.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

06.24 – Merkezefendi (Denizli) – 1.4

06.16 – Akhisar (Manisa) – 1.8

05.57 – Akhisar (Manisa) – 1.7

05.50 – Simav (Kütahya) – 1.5

05.49 – Andırın (Kahramanmaraş) – 1.8

05.39 – Pütürge (Malatya) – 1.2

05.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

05.18 – Van Gölü, Tuşba açıkları (Van) – 1.3

05.00 – Battalgazi (Malatya) – 1.2

04.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

04.33 – Marmara Denizi, Merkez (Yalova) – 1.9