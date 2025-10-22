22 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU | Balkanlar’dan gelen soğuk hava Türkiye’yi vuracak! 7 ilde kuvvetli sağanak etkili olacak (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca etkili olacak yeni hava sistemi için kritik uyarılarda bulundu. Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgası, özellikle ay sonuna doğru Türkiye’nin batısından doğusuna kadar geniş bir alanı etkisi altına alacak.

7 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 22 Ağustos Çarşamba gününe yönelik hava durumu tahminlerinde ise, İzmir, Antalya, Muğla, Van, Bitlis, Şırnak ve Siirt için yerel kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Açıklamada, bu illerde ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel fırtınalara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Ayrıca Hatay kıyılarında gece yarısına kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul ve Ankara’da yağmur alarmı

Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul ve Ankara dahil birçok kentte hafta boyunca gök gürültülü sağanaklar görülecek.

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren Anadolu Yakası’nda sağanak etkili olurken, Ankara’da sabah saatlerinden itibaren yağış bekleniyor.

İstanbul: 12°C / 20°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu, Anadolu Yakası’nda sağanak

Ankara: 8°C / 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak

Ege ve Akdeniz sele karşı hazırlıklı olmalı

Ege Bölgesi’nde İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar, Akdeniz’de ise Adana, Antalya ve Hatay çevrelerinde gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.

Meteoroloji, özellikle bu bölgelerde sel ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini bildirdi.

İzmir: 15°C / 24°C – Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak

Antalya: 17°C / 25°C – Öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak

Hatay: 15°C / 27°C – Yerel kuvvetli yağış, geceye kadar etkili

İç Anadolu ve Eskişehir için sağanak uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Eskişehir ve çevresinde akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, Çifteler’de 6 dereceye, Mihalıççık’ta ise 5 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Eskişehir: 9°C / 22°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak

Konya: 8°C / 21°C – Parçalı bulutlu

Sivas: 2°C / 19°C – Öğleden sonra sağanak

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli yağış

Doğu Anadolu’da Van, Bitlis, Şırnak çevrelerinde bu gece saatlerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Güneydoğu’da ise Siirt, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde gök gürültülü sağanaklar etkisini gösterecek.

Van: 4°C / 15°C – Akşam saatlerinde kuvvetli sağanak

Bitlis: 5°C / 17°C – Yerel kuvvetli yağış

Siirt: 13°C / 20°C – Gök gürültülü sağanak

Diyarbakır: 10°C / 22°C – Gün boyu aralıklarla yağışlı