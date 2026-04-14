23-24 Nisan tatil mi? 23 Nisan'da okul var mı?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler ve törenler için hazırlıklar sürerken hem çalışanlar hem de öğrenciler 23 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Bu anlamlı gün yaklaştıkça "23-24 Nisan tatil mi" sorusu artıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir. Bu anlamlı günde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak.

Öte yandan bu yıl 23 Nisan 2026, Perşembe gününe denk geliyor. 24 Nisan ise tatil değildir.