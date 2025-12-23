23 Aralık 2025 son depremler listesi... Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Ülkemizde ufak sarsıntılar her gün onlarca kez yaşanıyor. Bu sarsıntıların büyük bir bölümü ise Balıkesir Sındırgı'da meydana geliyor. Vatandaşlar AFAD'ın geçtiği verileri incelemek isterken "son depremler" aramasına başvuruyor.
Bugün yine 4'ten küçük onlarca deprem meydana geldi. Her gün olduğu gibi vatandaşlar bu verilere ulaşmak için "son depremler" araması yapıyor. İşte bugün yaşanan depremlerin listesi...
23 Aralık 2025 son depremler listesi için tıklayınız
13.10 – Emet (Kütahya) – 1.1
13.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
12.27 – Beypazarı (Ankara) – 1.8
12.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
12.04 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.5
11.45 – Bigadiç (Balıkesir) – 2.3
11.42 – Simav (Kütahya) – 1.5
11.20 – Aksu (Antalya) – 1.7
11.13 – Sivrice (Elazığ) – 1.9
10.56 – Mustafakemalpaşa (Bursa) – 1.8
10.42 – Honaz (Denizli) – 2.0
10.41 – Akhisar (Manisa) – 2.1
10.38 – Dursunbey (Balıkesir) – 1.8
10.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
10.24 – Söke (Aydın) – 1.1
10.15 – Selçuklu (Konya) – 1.5
10.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
09.48 – Simav (Kütahya) – 1.2
09.45 – Göksun (Kahramanmaraş) – 2.1
09.37 – Bucak (Burdur) – 1.5
09.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
08.16 – Ula (Muğla) – 1.9
06.26 – Kaş (Antalya) – 1.9
06.25 – Pertek (Tunceli) – 1.1
06.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
05.09 – Akçadağ (Malatya) – 2.5
04.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
04.44 – Lefkoşa (Güney Kıbrıs) – 3.6
04.28 – Karlıova (Bingöl) – 1.3
04.11 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 1.4
04.10 – Simav (Kütahya) – 2.2
04.09 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.6
04.01 – Simav (Kütahya) – 1.2
03.44 – Elmadağ (Ankara) – 0.9
03.38 – Ulaş (Sivas) – 1.5
03.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1