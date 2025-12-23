23 Aralık 2025 son depremler listesi... Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Bugün yine 4'ten küçük onlarca deprem meydana geldi. Her gün olduğu gibi vatandaşlar bu verilere ulaşmak için "son depremler" araması yapıyor. İşte bugün yaşanan depremlerin listesi...

13.10 – Emet (Kütahya) – 1.1

13.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

12.27 – Beypazarı (Ankara) – 1.8

12.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

12.04 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.5

11.45 – Bigadiç (Balıkesir) – 2.3

11.42 – Simav (Kütahya) – 1.5

11.20 – Aksu (Antalya) – 1.7

11.13 – Sivrice (Elazığ) – 1.9

10.56 – Mustafakemalpaşa (Bursa) – 1.8

10.42 – Honaz (Denizli) – 2.0

10.41 – Akhisar (Manisa) – 2.1

10.38 – Dursunbey (Balıkesir) – 1.8

10.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

10.24 – Söke (Aydın) – 1.1

10.15 – Selçuklu (Konya) – 1.5

10.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

09.48 – Simav (Kütahya) – 1.2

09.45 – Göksun (Kahramanmaraş) – 2.1

09.37 – Bucak (Burdur) – 1.5

09.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

08.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

08.16 – Ula (Muğla) – 1.9

06.26 – Kaş (Antalya) – 1.9

06.25 – Pertek (Tunceli) – 1.1

06.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

05.09 – Akçadağ (Malatya) – 2.5

04.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

04.44 – Lefkoşa (Güney Kıbrıs) – 3.6

04.28 – Karlıova (Bingöl) – 1.3

04.11 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 1.4

04.10 – Simav (Kütahya) – 2.2

04.09 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.6

04.01 – Simav (Kütahya) – 1.2

03.44 – Elmadağ (Ankara) – 0.9

03.38 – Ulaş (Sivas) – 1.5

03.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1