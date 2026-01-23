23 Aralık son depremler listesi... Bugün deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?
Vatandaşlar her gün son depremleri kontrol ediyor. Bugün hissedilen bir sarsıntı olup olmadığı merak edilirken AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi sitesi ziyaret ediliyor. İşte "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusunun yanıtı...
Balıkesir'de dün peş peşe depremler meydana geldi. Vatandaşlar deprem nedeniyle korku ve panik yaşarken bugünkü durum merak ediliyor. Özellikle bölge halkı "son depremler" aramasını sıklaştırmış durumda... İşte son veriler...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
14.08 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 1.5
14.08 – Marmara Denizi, Marmara açıkları (Balıkesir) – 1.3
13.51 – Palu (Elazığ) – 1.5
13.47 – Hekimhan (Malatya) – 1.4
13.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
13.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
13.32 – Gölmarmara (Manisa) – 2.2
13.27 – Buldan (Denizli) – 2.0
13.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
13.17 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.2
13.15 – Nurdağı (Gaziantep) – 1.5
13.13 – Aşkale (Erzurum) – 1.8
13.11 – Yığılca (Düzce) – 1.0
13.09 – Körfez (Kocaeli) – 1.1
13.06 – Hekimhan (Malatya) – 1.2
13.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
13.02 – Akhisar (Manisa) – 1.3
13.02 – Hekimhan (Malatya) – 2.2
12.58 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.5
12.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
12.55 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.6
12.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
12.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
12.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
12.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
12.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
12.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
12.26 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.4
12.16 – Saimbeyli (Adana) – 1.4
12.12 – Selçuklu (Konya) – 1.1
12.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
12.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
11.38 – Bolvadin (Afyonkarahisar) – 1.2
11.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
11.33 – Çelikhan (Adıyaman) – 0.9
11.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
11.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
11.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
11.07 – İspir (Erzurum) – 1.4
11.03 – Battalgazi (Malatya) – 1.5
10.59 – Marmara Denizi, Çınarcık açıkları (Yalova) – 1.8
10.56 – Buldan (Denizli) – 0.9
10.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.7
10.52 – Ege Denizi, Çeşme açıkları (İzmir) – 2.0
10.26 – Beypazarı (Ankara) – 1.4
10.23 – Yunanistan, Gökçeada açıkları – 2.3
10.19 – Buldan (Denizli) – 1.8
10.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
10.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
10.09 – Gürün (Sivas) – 1.7
10.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
09.57 – Doğanşehir (Malatya) – 1.5
09.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
09.47 – Akhisar (Manisa) – 1.2
09.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
09.21 – Van Gölü, Tuşba (Van) – 1.2
09.09 – Doğanşehir (Malatya) – 0.7
09.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
08.58 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 1.6
08.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08.12 – Erdemli (Mersin) – 2.4
08.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
08.04 – Erdemli (Mersin) – 2.9
08.01 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 2.2
08.00 – Sincik (Adıyaman) – 1.4
07.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.0