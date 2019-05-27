23 Haziran'da elektrik güvenliği için tedbirler

27 Mayıs 2019

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak yenileme seçimi sürecinde elektrik güvenliği açısından herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "İnşallah bu seçim sürecini de elektrik güvenliği açısından sağlıklı bir şekilde atlatmış olacağız." dedi.

Dönmez, Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) Genel Müdürlüklerine ziyaret gerçekleştirdi.

Her iki genel müdürlükte de öncelikle şirket yöneticileriyle toplantı yapan Dönmez, toplantılar sonrasında açıklamalarda bulundu.

Dönmez, BEDAŞ'taki toplantıda yapılan yatırımlar, müşteri memnuniyeti ve sunulan hizmet konusunda ciddi bir değerlendirme yaptıklarını dile getirerek, BEDAŞ'ın hizmet bölgesinin Türkiye'deki en yoğun elektrik abonesinin bulunduğu bir bölge olduğunu ve 5 milyon elektrik abonesi bulunduğunu aktardı.

İstanbul gibi bir metropolde bir altyapı tesisini işletmenin zorlukları olduğunu ifade eden Dönmez, hem şebeke hem de SCADA gibi teknolojik altyapı yatırımları tamamlandıkça performanslarda da ciddi iyileşme görüldüğünü kaydetti.

Dönmez, toplantıda ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak yenileme seçimi sürecinde kesintisiz elektrik sağlanması için tedbirleri de değerlendirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz seçimde Türkiye geneline herhangi bir sorun yaşamamıştık, şimdi de yine tedbirlerimizi gözden geçirdik. Seçim kurullarını zaten alternatif birkaç hattan beslememiz söz konusu ayrıca jeneratörler de bulunuyor. Biz yine ihtiyaç olur diye dağıtım şirketi bünyesinde de mobil jeneratörleri hazır etmek suretiyle, kesintisiz elektrik sağlayarak seçim sürecini riske atmayacak şekilde tüm tedbirleri aldık. İnşallah bu seçim sürecini de elektrik güvenliği açısından sağlıklı bir şekilde atlatmış olacağız."

Yanmayan sokak lambasını "çek-gönder"

Dönmez, Anadolu yakasında ise yoğun altyapıya rağmen şebekenin neredeyse yüzde 80'inin yer altına alınmış durumda olduğunu kaydetti.

Bu durumun getirdiği avantajlar olduğu kadar dezavantajları da olduğunu ifade eden Dönmez, "Havai hatların yer altına inmesini özellikle yerel yöneticilerimiz de istiyor ama onun işletmesel olarak bazı zorlukları da var. Havai hattaki arızayı çıplak gözle tespit etmek çok daha hızlı olabiliyor ama yer altı hatlarında aynı hızı koruyamayabiliriz. Buna karşın atmosferik koşullardan daha az etkilenmesi açısından da daha güvenli bir işletmecilik sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, müşteriye kesintisiz elektrik sunarken elektriğin izlenmesi ve ölçülmesinin de çok önemli olduğuna dikkati çekerek, bu kapsamda şirketlerin "akıllı şebekeler" başlığı altında yapması gereken bazı görevleri olduğunu anlattı.

Bir diğer önemli hususun da sokak aydınlatmaları olduğunu aktaran Dönmez, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Karanlık sokaklar, caddeler bize yakışmıyor' tezimizden hareketle bugün geldiğimiz noktada yüzde 1’in altında bir yanmayan armatür söz konusu. Bu geçtiğimiz dönemlerde tabii daha yüksek bir orandaydı. Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) bir mobil uygulama geliştirdi. Tüm vatandaşlarımız uygulama üzerinden yanmayan sokak lambasının fotoğrafını çekip merkezlere bildirdiklerinde, doğrudan dağıtım şirketinin teknik servisinin önüne düşüyor ki bu arızaların 24 saat içerisinde onarılması gerekiyor. Hakikaten iyi bir performans da yakaladık. Ayrıca AYEDAŞ'ın uygulayarak olumlu sonuçlar aldığı arıza kestirim çalışması var. Bu ilk defa denenmiş bir çalışma. O çalışmayı da iyi örnek olarak diğer dağıtım şirketleriyle paylaşarak yaymamız gerekiyor. Türkiye'de 21 dağıtım şirketimiz var. Hepimizin ortak noktası müşteri memnuniyeti. Bizim de bu denetimlerimiz ve şirket ziyaretlerimiz diğer bölgelerde de sürecek. Temel amacımız bu işi en kaliteli şekilde, müşteri memnuniyeti artıracak şekilde sürdürmek."

Kaynak: AA