23 ilde bahis operasyonu! 6 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 42 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerinin 23 ilde yasa dışı bahise yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Son 1,5 yıl içinde hesaplarında 6 milyar 182 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edilen 42 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 27'si tutuklandı, 15'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Yerlikaya, operasyonlarla yasa dışı bahis yoluyla vatandaşların maddi ve manevi zarara uğramasının önüne geçildiğini belirtti. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait toplam değeri 203 milyon TL olan geniş bir malvarlığına el konuldu. Bunlar arasında 25 ev ve arsa, 25 araç, 428 banka hesabı ve 35 kripto varlık hesabı bulunuyor.

23 ilde operasyon

Operasyon, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının ortak çalışmasıyla Batman, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Manisa, Muğla, Mersin, Osmaniye, Şırnak ve Van illerinde eş zamanlı olarak yürütüldü.

Soruşturmada, şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde edilen geliri üçüncü şahıslar adına açılan kripto para hesapları üzerinden uluslararası hesaplara aktararak akladıkları ve bahis oynayan kişilerden komisyon aldıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında savcılık tarafından adli süreç başlatıldı.

Yerlikaya, operasyonlarda görev alan tüm ekiplere teşekkür ederek paylaşımını sonlandırdı.