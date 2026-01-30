23 ilde dev operasyon, 6 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürüttüğü geniş çaplı operasyonların bilançosunu açıkladı. Son iki haftada 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 6 milyon adet uyuşturucu hap ile 270 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

177 şüpheli tutuklandı

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, operasyonlar kapsamında 521 şüpheli yakalanırken, bunlardan 177’si tutuklandı, 91 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü belirtildi.

Soruşturmalarda, şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı ve faaliyetlerini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edildiği kaydedildi. Bu tespitler doğrultusunda, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda operasyonlar hayata geçirildi.

23 ilde eş zamanlı operasyon

Toplam 46 narkotik ve asayiş ekibi ile 414 personelin katıldığı çalışmalarda; Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Uşak ve Van illerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla ve kesintisiz süreceğini vurgulayarak, toplum sağlığını tehdit eden suç şebekelerine karşı güvenlik güçlerinin mücadelesinin artarak devam edeceğini ifade etti.