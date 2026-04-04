23 ilde FETÖ operasyonu: Firariler dahil 69 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat birimleri ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerince FETÖ’ye yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Bartın, Kayseri, Amasya, İstanbul, Ankara ve Denizli merkezli olarak başlatılan operasyonlar; Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kırıkkale, Kocaeli, Konya ve Kütahya’da da yürütüldü. Çalışmalar kapsamında toplam 90 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan firari hükümlülerin de olduğu bildirildi.

69 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 69’u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 16 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik birimlerince yapılan incelemelerde, yakalanan şüphelilerin FETÖ’nün "eğitim" ve "gizli" yapılanmaları içinde faaliyet yürüttükleri belirlendi.

ByLock ve ankesörlü hat detayı

Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları, ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim sağladıkları, örgütle bağlantılarını güncel olarak sürdürdükleri ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.