23 Kasım 2025 İstanbul baraj doluluk oranı... Barajların son durumu nedir?
İstanbul'da uzun süredir etkili olan kurak hava koşulları nedeniyle doluluk seviyelerinin düşük seyri devam ediyor. İSKİ'den gelen son veriler, İstanbul'un su kaynaklarında endişe verici bir tabloyu gözler önüne seriyor. Vatandaşlar son verileri merak ederken sıkça "Barajların son durumu nedir" diye soruyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yayımlanan güncel doluluk oranlarına göre, kentin barajlarındaki ortalama doluluk oranı, yüzde 20'nin altına geriledi. İSKİ Ortalama Baraj Doluluk Oranı yüzde 19.81 olarak ölçüldü.
İstanbul barajlarının doluluk oranı (23 Kasım 2025)
Ömerli: %18
Darlık: %29
Elmalı: %50
Terkos: %22
Alibey: %12
Büyükçekmece: %22
Sazlıdere: %20
Istrancalar: %21
Kazandere: %1
Pabuçdere: %3
