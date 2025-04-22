23 Nisan mesajları... Anlamlı, kısa-uzun, en güzel 23 Nisan sözleri... 23 Nisan Atatürk sözleri

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924'te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. 23 Nisan aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nin açıldığı ve Türk Milletinin egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Bu anlamlı gün her yıl coşkuyla kutlanırken 23 Nisan mesajları, sözleri ve resimleri de aratılıyor.

23 NİSAN MESAJLARI

Umutlarımızın, hayallerimizin, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!

Sevginin, barışın ve dostluğun simgesi olan çocuklarımızın, 23 Nisan Bayramı coşku ve neşe içinde geçsin.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bir gündür. Tüm, dünya çocuklarının günü kutlar ulusal egemenliğimize kavuştuğumuz bu günde şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim.

Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz' Mustafa Kemal Atatürk.

Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar tüm milletimize ve tüm dünya çocuklarına mutluluklar dilerim.

Cumhuriyete, bağımsızlık ve milli egemenliğe sahip çıkan en büyük hazinemiz çocuklarımıza… 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun.

Çocuklarımıza gereken özeni göstermek, onlara güzel yarınlar hazırlamak, aslında geleceğimizi sağlam temeller üzerinde kurmamız anlamına gelmektedir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!

Çocuklara armağan edilen tek bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti'nin onların omuzlarında yükseleceğine olan inancın ifadesidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!

Büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin kıymetini her zamankinden daha iyi bilmeli, milletçe birliğimizi ve bütünlüğümüzü korumalı, pekiştirmeliyiz. 23 Nisan'da sadece ülkemiz çocuklarının değil bütün dünya çocuklarının bayramlarını kutluyorum.

Beni ne zaman görmek isterseniz aynaya bakın. Siz Türk çocukları, benim bir parçamsınız, ben de sizin. Mustafa Kemal Atatürk.

Mutlu ve güçlü Türkiye ülküsünü kuşaktan kuşağa, canlı bir meşale olarak devreden çocuklarımızın 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun.

Sizler Türkiye'yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram. Ne güzelsin 23 Nisan!

Bu gün halk iradesinin ülke yönetimine geçtiği, hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun belirlendiği günün yıl dönümüdür. Milletçe duyduğumuz gurur ve mutluluk çok büyüktür.

Çocuk ruhlu olduğum doğrudur, değişmek istemediğim de. Dış dünyamda iç dünyamda renklerimden vazgeçmem, umutlarımdan da… Tüm çocuklara, çocuk kalanlara 23 Nisan kutlu olsun!

Çocuklarımızın karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin simgesi olan çocuklarımıza güzel bir gelecek umuduyla tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!

23 NİSAN ATATÜRK SÖZLERİ

"Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız." Mustafa Kemal Atatürk

"Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başka hiçbir makam, ulusun alınyazısında etkin olamaz." Mustafa Kemal Atatürk

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." Mustafa Kemal Atatürk

"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." Mustafa Kemal Atatürk

"Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız." Mustafa Kemal Atatürk

"23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder." Mustafa Kemal Atatürk