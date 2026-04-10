23 Nisan resmi tatil mi? 24 Nisan tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kaldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü olan bu tarihi gün yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Özellikle öğrenciler günler ilerledikçe "23 Nisan resmi tatil mi" diye soruyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir. Bu anlamlı günde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak.

Öte yandan bu yıl 23 Nisan 2026, Perşembe gününe denk geliyor. 24 Nisan ise tatil değildir.