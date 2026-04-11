23 Nisan resmi tatil mi? 24 Nisan tatil mi?

23 Nisan yaklaşırken gözler resmi tatil takvimine çevrildi. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kutlanan bu özel gün öncesinde, vatandaşlar ve öğrenciler “23 Nisan resmi tatil mi" sorularına yanıt arıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını simgeleyen bu anlamlı gün, her yıl yurt genelinde törenlerle kutlanıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir. Bu anlamlı günde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak.

Öte yandan bu yıl 23 Nisan 2026, Perşembe gününe denk geliyor. 24 Nisan ise tatil değildir.