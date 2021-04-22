23 Nisan sokağa çıkma yasağı: İçişleri Bakanlığı'ndan 23 Nisan genelgesi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımladı. 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeye göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının 23 Nisan'da da uygulanacağı belirtildi.

23 Nisan'ın resmi tatil olması nedenyile bu hafta sonuna özel olarak sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak ve sokağa çıkma yasağı 23, 24 ve 25 Nisan'da uygulanacak. 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de ise sokağa çıkma kısıtlaması sona erecek.

23 Nisan'da marketler açık mı?

23 Nisan sokağa çıkma yasağı süresinde daha önce genelge ile belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" aynen geçerli olacak. Yine hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan sokağa çıkma yasağı sürecinde aynen geçerli olacak.

OSB'lerde 1. vardiya 17.00'de bitecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda kentteki AVM ve zincir marketlerin 17.30'da, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nın 17.00'de faaliyetlerini sonlandıracağını, ramazan ayı boyunca Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve sanayi tesislerinde ise 1. vardiyanın 17.00'de bitirileceğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, AVM, çarşı, zincir market ve OSB'lerin kapanış saatlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, salgına karşı toplumun tüm kesimleriyle birlikte topyekün verilecek mücadelenin önemini vurguladı.