23 NİSAN TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ? İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün metro, metrobüs, otobüsler, Marmaray bedava mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Bu özel günün resmi tatil olmasıyla birlikte, vatandaşlar toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. “Bugün Marmaray ücretsiz mi?”, “Otobüs ve metro bedava mı?” gibi sorular gündemde. İşte 23 Nisan’a özel toplu taşıma uygulamalarına dair güncel bilgiler...

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duyurusu ile bugün metro, metrobüs, İETT otobüs seferleri ücretsiz yapılacak. Öte yandan İzmir ve Ankara'da da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

23 NİSAN'DA MARMARAY BEDAVA MI?

Alınan resmi kararla Marmaray'ın da bedava olduğu duyuruldu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kamuya ait toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

Karar kapsamında, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olarak yapılacak. Ayrıca büyükşehir belediyeleri ve bağlı kurumları tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz yararlanılabilecek.