23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülke genelinde resmi törenlerle kutlanırken, salgın tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla çocuklar da bayramı evlerinde kutluyor.

TBMM'de tören

TBMM'nin açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve milletvekilleri yer aldı.

Bakan Selçuk Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Selçuk başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile öğretmen temsilcileri, öğrenci ve velilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Selçuk'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Çocuklar bayramlarını evlerinde kutluyor



Çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı COVID-19 tedbirleri nedeniyle evlerinde kutluyor.

Kılıçdaroğlu, çocuklarla çevrim içi bayramlaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir grup çocukla çevrim içi bayramlaştı.

Kılıçdaroğlu, yurt içinden ve yurt dışından çocuklarla görüşmesine ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde yaşayan bir çocuğun "Gümülcine pek turistik bir yer sayılmaz ama babam Yunanistan'ın en iyi Türk kahvesinin Gümülcine'de yapıldığını söylüyor. Kemal amca seni Yunanistan'a da bekliyoruz." sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, "Bir kez gelmiştim, bir daha gelirim, hay hay." dedi.

Kılıçdaroğlu'na görüşmede diğer çocuklar da bulundukları illeri ziyaret etmesi için davette bulundu.

Kılıçdaroğlu, bu davetlere ilişkin Twitter'dan "Davetlere icabet etmek gerekir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." mesajını paylaştı.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

Kapadokya'da, sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçtu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır, yer altı yerleşim merkezleri ve çeşitli tur etkinlikleriyle bilinen Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonlarının sepetlerine bu sabah uçuş öncesi Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asıldı.