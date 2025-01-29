232'nci intihar teşebbüsü için bu kez Manavgat'ı tercih etti! Çatıdan indi, dürümü götürdü

Adının Hasan İ. olduğu açıklana bir şahıs, Antalya’nın üç ilçesinde son 10 günde üç kez intihara teşebbüs etti. Gazipaşa ve Alanya’nın ardından son adresi ise Manavgat oldu.

Elinde bıçak, boynunda ip ve pet şişede benzin ile Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi'nde bulunun beş katlı binanın çatısına çıkan Hasan İ., (33) ekipleri harekete geçirdi.

İtfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri olay yerinde gerekli önlemleri alırken, caddede toplanan kalabalık yaşananları anbean takip etti.

İHA'nın haberine göre; Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çatıya çıkarak Hasan İ’yi kararından vazgeçirmeye çalıştı.

Asayiş Büro Amiri Sinan Karaman, Manavgat'ta bir otelde çalıştığını, parasını alamadığını, Muğla'ya gitmek için paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen Hasan İ.'nin isteklerinin yerine getirileceğine dair söz verdi.

Bunun üzerine ikna olan genç, yaklaşık bir saat süren eylemini sonlandırıp elindeki bıçağı ve pet şişeyi bıraktıktan sonra boynuna dolanan ipleri çözdü.

Poliste 250 kaydı çıktı

Hasan İ.'nin aç olduğunu söylemesi üzerine olay yerine dürüm siparişi verilirken, şahsın aşağı inerek dürümü iştahla yediği gözlendi.

Diğer taraftan şahsın kendisini yakacağını belirttiği pet şişe içerisindeki sıvının da idrar olduğu belirlendi.

Uzun uğraşlar sonucunda Hasan İ., polisler tarafından ekip aracına alınırken, "Mahmut Komiserime buradan selamlar. O benim hayatımı kurtardı" diye konuştu.

Sağlık kontrolünün ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Hasan İ.'nin 250'nin üzerinde kaydının bulunduğu ve bunların genelinin intihara teşebbüs olduğu belirlendi.

Hasan İ.'nin Manavgat'ta 232'nci intihar teşebbüsünde bulunduğu öğrenildi.