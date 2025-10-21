24 adet Eurofighter için düğmeye basıldı: Doha'da masaya yatırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hafta Katar’a yapacağı ziyarette gündemin en dikkat çekici başlığı savaş uçağı alımı olacak.

Bloomberg’ten Sercan Hacaoğlu ve Fırat Kozok’un haberine göre Ankara, Türkiye’nin hava filosunu modernize etmek amacıyla Katar’dan 24 adet ikinci el Eurofighter Typhoon satın almak istiyor.

Birleşik Krallık sürece aracılık edecek

Eurofighter konsorsiyumunun üyesi olan Birleşik Krallık, Tranche 3A tipi uçakların Katar’dan Türkiye’ye devri için görüşmelere aracılık edecek.

Ayrıca Türkiye’nin 16 adet yeni Tranche 4 model uçağı da içeren milyarlarca dolarlık bir anlaşmanın parçası olarak sürece dahil olmak istediği belirtiliyor.

Türkiye, dünyada ABD’nin ardından en fazla F-16 filosuna sahip ülke konumunda.

Türkiye, Temmuz ayında Birleşik Krallık ile 40 adet Eurofighter Typhoon satışına yönelik milyarlarca dolarlık bir ön anlaşma imzalamıştı.