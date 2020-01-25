24 saat sonra mucize kurtuluş
Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından yükselen kadın sesi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin çalışması sonucu 2,5 yaşındaki Busenur 24 saat sonra kurtarıldı.
Merkez Üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Şu ana kadar enkaz altından 44 kişi kurtarıldı. Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın da enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı. 19. saatte bir kişi daha enkazdan kurtarıldı.
Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından yükselen kadın sesi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin çalışması sonucu 2,5 yaşındaki Busenur 24 saat sonra kurtarıldı.
AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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