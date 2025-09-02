24 saatte 1906 transit uçuş! Türk hava sahasında havacılık tarihine geçen gün

Türk hava sahasında 31 Ağustos 2025 günü yeni bir rekora imza atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yalnızca bir günde 1906 transit uçuş gerçekleştiğini açıkladı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısı oldu.

Rekoru Bakan Uraloğlu duyurdu

Bakan Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda rekoru kamuoyuyla paylaştı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“31 Ağustos 2025’te tüm zamanların transit uçuş rekoru kırıldı. Sadece bir günde 1906 uçuş gerçekleşti. Güçlü hava trafiği altyapımızla Türkiye’nin havacılıkta ulaştığı seviye ve kapasiteyi her geçen gün artırıyoruz.”

Türkiye’nin hava trafiğindeki gücü

Son yıllarda önemli yatırımlar ve gelişmelerle dikkat çeken Türkiye, hava trafiğinde bölgesel bir merkez haline gelirken, yeni rekorlar da bu konumunu güçlendirdi.

Yetkililer, Türk hava sahasında önümüzdeki dönemde daha yüksek uçuş rakamlarının görülmesinin beklendiğini belirtiyor.