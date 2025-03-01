24 saatte 30 bin kullanıcı! Instagram'a dişli rakip geliyor...

Berlin merkezli geliştirici Sebastian Vogelsang'ın imzasını taşıyan ve iOS kullanıcılarının erişimine açılan sosyal medya platformu Flashes, Instagram'a rakip olmaya hazırlanıyor.

24 saatte 30 bin kişinin indirdiği uygulamanın büyümesi adına yatırımcılarla görüşmeyi sürdüren Vogelsang, içerik akışlarınıda kişisel tercih fırsatı sunan uygulamanın çok büyük ilgi göreceği görüşünde.

Bluesky ekosisteminde yer alan 50 binden fazla özel akıştan herhangi birini seçerek içerik akışlarını kişisel tercihlere göre şekillendirme fırsatı sunan Flashes, özellikle profesyonel fotoğrafçılar ve sanatçılar için bazı özel özellikler barındırıyor. Cnbc-e'de yer alan habere göre, kullanıcılar 'Portföy Modu' ile profillerinde hangi görsellerin öne çıkacağını belirleyebiliyor.