24 Türk teknoloji girişimi Lizbon yolcusu

Kalkınma ajanslarının koordinasyonunda 24 Türk teknoloji girişimi, 11-14 Kasım'da gerçekleştirilecek Web Summit etkinliğinde geleceği şekillendiren ürünlerini tanıtacak.

Ankara Kalkınma Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, 'Web Summit', 'Slush', 'CES' ve 'Web Summit Qatar' etkinliklerine Türk teknoloji girişimlerinin ortak katılımı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı 5 kalkınma ajansının işbirliğiyle sağlanıyor. Bu kapsamda, Ankara, İstanbul, Batı Akdeniz, İzmir ile Bursa-Eskişehir-Bilecik kalkınma ajansları işbirliğiyle global pazarlara açılmayı hedefleyen 100'ü aşkın Türk teknoloji girişimi, Lizbon, Helsinki, Las Vegas ve Doha'da düzenlenecek global etkinliklere katılacak.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek.'Web Summit 2024'e katılacak Türk girişimciler, yapay zeka, robotik, yenilenebilir enerji, dijital sağlık, oyun teknolojileri, otomotiv sektörü, 3D yazıcı teknolojileri, yazılım, kozmetik teknolojileri, lojistik gibi alanlarda geleceği şekillendiren ürünlerini tanıtacak.