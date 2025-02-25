24. Vehbi Koç Ödülü’nün Sahibi Doç. Dr. Kıvanç Birsoy oldu

Doç. Dr. Kıvanç Birsoy’un yaptığı çalışmalar, kanser hücrelerinin gelişiminde yer alan metabolik yolların anlaşılmasında büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Özellikle kanserli hücrelerin metabolizma süreçlerine odaklanarak, bu süreçleri değiştirebilecek yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesine yönelik önemli bulgular elde etti. Birsoy’un bu bulguları, kanser tedavisinin geleceği adına büyük umut vaat ediyor.

Vehbi Koç Ödülü’ne değer bulunan çalışmalar

Vehbi Koç Vakfı tarafından verilen Vehbi Koç Ödülü, her yıl bilim, sanat ve sosyal alanlarda çığır açıcı çalışmalara imza atan kişilere takdim ediliyor.