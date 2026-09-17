246 sosyal medya hesabına erişim engeli

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarına ilişkin spekülatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen sosyal medya hesaplarına yönelik soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından resen yürütülen soruşturma kapsamında, yatırımcılarda korku ve panik oluşturarak piyasa düzenini bozabilecek nitelikte paylaşımlar yaptığı belirlenen 246 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı uygulandı.

Soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde sürdürüldüğü bildirildi.

Yetkililer, sermaye piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içinde işlemesini engellemeye yönelik manipülatif içeriklerin yakından takip edildiğini, yatırımcıları yanıltıcı ve piyasaları etkilemeye yönelik faaliyetlerde bulunan kişi veya hesaplar hakkında adli sürecin devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan, erişim engeli getirilen hesapların yöneticilerine ilişkin inceleme ve soruşturma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.