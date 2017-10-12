25 askeri personel için yakalama kararı
Mardin merkezli 13 il ve KKTC'de "FETÖ" ile bağlantılı olduğu tespit edilen 25 askeri personelin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik soruşturma çerçevesinde çeşitli rütbelerdeki 25 askeri personel için yakalama kararı aldı.
Bu kapsamda şüphelilerin yakalanması için Mardin, İstanbul, Ankara, Malatya, Burdur, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Adana, Bursa, Konya, İzmir ve Kocaeli ile KKTC'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Kaynak: Reuters