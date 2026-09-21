25. Dönem PMYO mülakat, sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu?
On binler Polis Akademsi'nden gelecek duyuruya odaklanmış durumda... PMYO mülakat sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş söz konusu... Hafta başında yine sıkça gelen soru "25. Dönem PMYO mülakat, sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
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PMYO mülakat sonuçları için bekleyiş sürüyor. Yeni hafta ie birlikte aramalar daha da hızlandı. Sık sık Polis Akademesi ziyaret edilirken gündemden düşmeyen soru "25. Dönem PMYO mülakat, sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
25. Dönem PMYO mülakat, sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
21 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla Polis Akademisi'nden sonuç tarihi ile ilgili bir bilgilendirme gelmedi.
Beklentiler bu hafta içi sonuçların ilan edileceği yönünde...
Kaynak: HABER MERKEZİ