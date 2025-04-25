25 NİSAN SON DEPREMLER LİSTESİ: En son nerede ve ne zaman deprem oldu? Biraz önce deprem mi oldu?
Kütahya ve İstanbul'da peş peşe depremler yaşanıyor. Güne sarsıntı ile başlayan Kütahyalılar ve İstanbullular yine "Deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu?" sorularına cevap arıyor. İşte 25 Nisan son depremler listesi...
İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. Bu sabah yine bölge sallandı. Öte yandan Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'da ise Gürpınar açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3.7 olarak ölçüldü. İşte 25 Nisan son depremler listesi...
25 NİSAN SON DEPREMLER LİSTESİ
10:20 – Simav (Kütahya) – 4.6
10:12 – Ezine (Çanakkale) – 1.6
10:03 – Marmara Denizi (Marmaraereğlisi/Tekirdağ) – 1.4
09:53 – Pütürge (Malatya) – 1.3
09:45 – Marmara Denizi (Büyükçekmece/İstanbul) – 1.8
09:45 – Altıeylül (Balıkesir) – 1.3
09:30 – Simav (Kütahya) – 1.2
09:28 – Marmara Denizi (Marmaraereğlisi/Tekirdağ) – 1.8
09:25 – Karadeniz – 2.2
09:20 – Marmara Denizi (Büyükçekmece/İstanbul) – 1.7
09:20 – Simav (Kütahya) – 1.7
09:17 – Karadeniz – 2.7
09:00 – Simav (Kütahya) – 1.6
08:58 – Simav (Kütahya) – 2.4
08:51 – Simav (Kütahya) – 1.8
08:48 – Marmara Denizi (Beylikdüzü/İstanbul) – 1.1
08:40 – Marmara Denizi (Büyükçekmece/İstanbul) – 3.6
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