25 Şubat 2026 İstanbul baraj doluluk oranı... Barajlardaki son durum nedir?
İstanbul'da dün akşam saatlerinde yağan yağmurla birlikte barajlardaki artış da sürüyor. İSKİ bugünkü verileri paylaştı ve vatandaşlar da son durumu öğrenmeye çalışıyor. İşte son oranlar...
İstanbul baraj doluluk oranları her gün araştırılıyor. Bugünkü veriler yine İSKİ tarafından paylaşıldı. Barajlarda yükseliş gözlemlenirken "İstanbul baraj doluluk oranı nedir" sorusu geliyor.
25 Şubat 2026 İstanbul baraj doluluk oranları
İSKİ'nin 25 Şubat 2026 verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 43.7'ye çıktı. Bu oran dün yüzde 43.39'du.
Barajların son durumu nedir?
Ömerli - %60
Darlık - %60
Elmalı - %92
Terkos - %28
Alibey - %36
Büyükçekmece - %33
Sazlıdere - %27
Istrancalar - %61
Kazandere - %56
Pabuçdere - %30
Kaynak: HABER MERKEZİ