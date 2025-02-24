25 şubat Salı günü hangi illerde okullar tatil? 

Ülke genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, birçok ilde eğitim öğretimi aksatmaya devam ediyor. Meteorolojik verilere göre yoğun kar, buzlanma ve don riski nedeniyle birçok ilde eğitim ve öğretime 25 Şubat 2025 Salı günü ara verildi.

İşte o iller:

1-Giresun:

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, Giresun genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında engelli, hamile ve gaziler de idari izinli sayılacak.

2-Trabzon:

Meteorolojik verilere göre buzlanma ve don riski nedeniyle Trabzon'da da eğitime ara verildi. Kamu kurumlarında engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe giden anneler idari izinli olacak.

3-Bartın:

Kuvvetli buzlanma tehlikesi nedeniyle, Bartın'da tüm resmi ve özel okullarda 25 Şubat’ta eğitime ara verildi. Engelli, hamile kamu çalışanları ve çocuğu kreşe giden anneler de idari izinli sayılacak.

4-Ordu:

Ordu'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm eğitim kurumları 25 Şubat'ta tatil edildi. Kamu kurumlarındaki hamileler ve engelli personel, ayrıca 0-6 yaş çocuğu olan anneler idari izinli olacak.

5-Samsun:

Samsun'da, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler ve çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden anneler de idari izinli sayılacak.

6-Van:

Van'da, kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle eğitime 25 Şubat’ta ara verildi. Kamu kurumlarında engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden anneler idari izinli sayılacak.

7-Zonguldak:

Zonguldak'ta, kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları ile 0-6 yaş çocuğu olan anneler idari izinli olacak.

8-Rize:

Rize'de, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 25 Şubat 2025'te tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Kamu kurumlarında engelli, hamile ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunanlar ile kreşe çocuğu devam eden kadın personel idari izinli sayılacak.

9-Artvin:

Artvin'de, yoğun kar ve soğuk hava koşulları nedeniyle 25 Şubat'ta tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Engelli, hamile ve çocuğu kreşe giden kamu çalışanları idari izinli olacak.

10-Sinop:

Sinop’ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerde eğitim 25 Şubat’ta tatil edildi. Taşımalı eğitime de ara verildi