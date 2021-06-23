25 yaş ve üzerine aşı yapılmaya başlandı

Sağlık Bakanlığınca COVID-19'la mücadele kapsamında 25 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmasına başlandı.

Sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan vatandaşlardan Ayşenur Yılmam, yaş sınırının 25'e inmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Aşı olduğu için kendini hastalığa karşı daha güvende hissettiğini ifade eden Yılmam, "Çünkü ben aylardır bunu bekliyordum. Kendimi mutlu hissediyorum herkesin de aşı olmasını tavsiye ediyorum." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada COVID-19 aşı randevusunda yaş sınırının 25'e indiğini ve bugünden itibaren randevuların alınabileceğini duyurmuştu.