25 yıl sonra hortlayan çocuk felci nedeniyle Gazze'de çocuklar aşılanmaya başladı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işbirliğiyle çocuk felci aşısı kampanyasının başladığını açıkladı. Gazze'deki 10 yaş altı çocuklar, 12 Eylül'e kadar çocuk felci aşısı olmaya devam edecek.
Aşı Kampanyası Teknik Komite Başkanı Mecdi Zuheyr, "Çocuk felcine karşı aşı kampasıyla kuzeyden güneye Gazze Şeridi'nin tüm kentlerindeki çocukların yüzde 90'ından fazlasına ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramadan, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 10 yaşın altındakilere yönelik çocuk felci aşısı kampanyasının Deyr el-Belah Valiliği'nde 1-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtmişti.
İlk vaka 16 Ağustos'ta tespit edilmişti
Ebu Ramadan, kampanyanın 5 Eylül'den 9 Eylül'e kadar Han Yunus Valiliği'nde yapılacağını, ardından 9 Eylül'den 12 Eylül'e kadar Gazze Şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde devam edeceğini aktarmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 23 Ağustos'ta Gazze'de su ve sanitasyon sorunu nedeniyle hijyen sıkıntısının had safhaya ulaştığını, bölgede '25 yıl sonra ilk defa' çocuk felci vakasının tespit edildiğini kaydetmişti.