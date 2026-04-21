25 yıl sonra ilk kez kapaklar açıldı: Vatandaşlar izlemek için akın etti

Türkiye'nin bereketli topraklarından Amik Ovası'na su sağlan Yarseli Barajı, bereketli yağışlarla yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Geçen yıl kuraklığın vurduğu baraj, son yağılarla tam kapasitesini aşınca su tahliyesine başlandı.

25 yıl sonra gerçekleşen su tahliyesi büyük merak uyandırırken, vatandaşlar o anları izlemek için baraja akın etti.

Civar köylerden tahliye haberini alıp baraja gelen Ali İnal, "Köyde vatandaşlar, baraj patlayacak mı diye tedirgindi. En son baraj tahliye edildiğinde ben 2 yaşındaydım. Şimdi yeniden görmek nasip oldu, biz de izlemeye geldik" dedi.

Doluluk 25 yılın zirvesi

Yarseli Barajı'nda su tahliyesinin en son 2001 yılında gerçekleştiğini söyleyen Avsuyu Mahalle Muhtarı Hasip Güngörmüş, "Geçen yıl bayağı bir kuraklık yaşadık. Tarımsal ve içme sularında ciddi sıkıntılar oldu ama bu yıl bereketli bir yıl olacak. Baraj tarımsal arazileri sulama amaçlı kullanılıyor. Buradan Asi Nehri'ne, oradan da denize dökülüyor. Vatandaş çoktandır bu doluluk oranını görmemişti ve güneşli bir havada herkes buraya gelip izledi" diye konuştu.