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250 kişinin çalıştığı fabrika tamamen yandı

250 kişinin çalıştığı tekstil fabrikasında çıkan yangın 6,5 saatte söndürüldü.

250 kişinin çalıştığı fabrika tamamen yandı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 6,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

İtfaiye, üretim ve satış yapılan 3 katlı fabrikadaki yangına 130 kişilik ekip ve 45 araçla müdahale etti.

Fabrikada 250 kişi istihdam ediliyordu.

İçerideki tekstil ürünleriyle birlikte tamamen yanan fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Denizli
Dunya.com

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