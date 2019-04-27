250 kişinin çalıştığı fabrika tamamen yandı
250 kişinin çalıştığı tekstil fabrikasında çıkan yangın 6,5 saatte söndürüldü.
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 6,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
İtfaiye, üretim ve satış yapılan 3 katlı fabrikadaki yangına 130 kişilik ekip ve 45 araçla müdahale etti.
Fabrikada 250 kişi istihdam ediliyordu.
İçerideki tekstil ürünleriyle birlikte tamamen yanan fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA