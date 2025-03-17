26 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji duyurdu: Sıcaklık 20 derece düşecek! İstanbul ve Ankara'da kar alarmı

Mart ayının ortasında bahar havası yaşayan Türkiye, yeni haftaya sert bir kış soğuklarıyla giriyor. İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde sıcaklıklar hızla düşerken, bazı bölgelerde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yaparken, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

İstanbul’da yağmur başladı, kar kapıda

Son günlerde lodosun etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, sert poyrazın etkisiyle hızla düşüyor. İstanbul’da bugün sağanak yağmur etkili olacak. Meteoroloji uzmanlarına göre, yarın ise sulu kar yağışı ihtimali yüksek. Sıcaklıkların 4-5 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Ankara’da da benzer şekilde soğuk hava etkili olacak ve sıcaklıklar birkaç dereceye kadar düşecek.

49 il 25 derecenin üzerine çıktı

Dün yurt genelinde 49 ilde hava sıcaklıkları 25 derecenin üzerine çıktı. Bu illerde ölçülen sıcaklıklar 25,2 ile 33,5 derece arasında değişirken, en yüksek sıcaklık Adana’da 33,5 derece olarak kaydedildi. Bu tablo kısa süreli bahar havası yaşanmasına neden olsa da, soğuk hava dalgası tüm yurtta etkisini göstermeye başlıyor.

Fırtına ve soğuk için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yayımladı. Bu illerde kuvvetli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşlerine bağlı olarak ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve soba-baca kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

Özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklıkları dramatik şekilde düşecek. Uzmanlara göre, bu düşüş yer yer 20 dereceyi bulabilir. Hafta ortasında özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı görülmesi bekleniyor. Mart ayının bu ani hava değişimleri, bahar alerjileri ve solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için dikkat gerektiriyor.